『☆MIZUNO(ミズノ)×青山商事 プレーントゥ【エクスライト】24.5㎝☆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 10時 00分に出品され03月09日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|24.5cm
コンバース チャックテイラーマテリアルハイ
¥ 7020
foot the coacher ファーサボ MARNI JIL comoli
¥ 14000
スニーカー
¥ 10920
adidas C.P. Company SL83 SPZL 29.0
¥ 14586
ASICS tercy luxe 黒 ビジネスシューズ
¥ 13000
アトランティックスターズ スニーカー メンズ AtlanticSTARS 43
¥ 9360
OPELKA AOYAMA ストラップローファー リザード型押し 25EE 革靴
¥ 8580
未使用 NIKE AIR JORDAN 1 LOW SE エアジョーダン1 ロー
¥ 9594
NIGO Nike Air Force 3 Low SP Navy 28cm
¥ 17480
【美品】REGAL ブーツ レザー 本革 25センチ
¥ 10919
【日本製】ORIENTAL オリエンタル 3101 8インチ クリーニング済
¥ 8580
美品 New Balance MW880GB6 Gore Tex 25cm 4E
¥ 9490
M990 V5 BK5 27.5cm 2021年製
¥ 11375
【美品】Blundstone BS1901 サイドゴアブーツ 黒
¥ 12675
Maison MIHARA YASUHIRO HANK OG Sole
¥ 10950
Graphpaper × MIZUNO WAVE PROPHECY 8 28cm
¥ 14750
NIKE ナイキ ターミネーター ハイ ブラック アンド ファントム
¥ 9360
Nike Air Jordan 1 High OG Lost & Found
¥ 25432
落札価格7410円
690 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！