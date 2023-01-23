『☆MIZUNO(ミズノ)×青山商事 プレーントゥ【エクスライト】24.5㎝☆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 10時 00分に出品され03月09日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MIZUNO ミズノ

プレーントゥ【エクスライト】【内羽根式】【Plastics Smart】 ( EXLIGHT-NMB )

ビジネスシューズ

ウォーキングシューズ

24.5㎝



【スタイリッシュなデザイン】

このドレスシューズは、洗練された黒のレザー素材で作られており、フォーマルな場面に最適です。ブローグデザインが施されており、クラシックな印象を与えます。



【快適な履き心地】

内部は柔らかい素材で仕上げられており、長時間の着用でも快適です。靴紐がしっかりとフィット感を提供し、足をしっかりとサポートします。



【多用途】

ビジネスシーンやフォーマルなイベントにぴったりの一足です。カジュアルなスタイルにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。



定価15,290円



- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: ドレスシューズ

- デザイン: ブローグデザイン

- 靴紐: あり



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管理No.00-00



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ☆MIZUNO(ミズノ)×青山商事

プレーントゥ【エクスライト】24.5㎝☆