『【美品】EIZO 液晶ディスプレイ FlexScan EV2495【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 09分に出品され04月26日 20時 09分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 会社の移転に伴い不要になりましたので出品したしました。



返品には対応できませんので、以下にご留意いただき、予めご了承くださいますようお願いいたします。



【ご注意】

・動作確認済みです。

・アームのケーブルカバーがありません。

・中古品につき多少の汚れがございます。

・液晶画面には傷はございません。

・写真でご判断し、ご理解いただける方のみご購入ください。



【スペック】

https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2495/



Serial No：48516061 C

サイズ：24.1インチ

累積使用時間：3090時間

付属品：電源コード、HDMIケーブル、USB-Cケーブル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイゾー