『H&M スタジャンセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 35分に出品され03月22日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このスタジャンは、緑とクリーム色の配色が特徴で、刺繍デザインが施されています。特にバックには「Eastern League 76-79」と「League Champs 79」の文字があり、歴史的な価値を感じさせます。



【快適な着心地】

スタジャンは、カジュアルなスタイルにぴったりで、普段使いから特別な場面まで幅広く対応可能です。柔らかい素材が使われており、着心地も良好です。



【ファッションアイテムとして】

このスタジャンは、ストリートファッションやカジュアルスタイルに最適です。個性的なデザインは、他のアイテムと組み合わせてコーディネートの幅を広げます。



- カラー: 緑 紫

- デザイン: 刺繍入り

- バックデザイン: Eastern League 76-79 U.S. Football League Champs 79



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エイチアンドエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ H&M

スタジャンセット