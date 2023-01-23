『AirPods 第三世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 28分に出品され03月25日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AirPods 第3世代 になります。



新品で購入して 1年半ぐらい使用していました。



右耳のイヤホンに故障があり、故障は左耳より音量が小さいことです。



すり替え防止の為ノークレームノーキャンセルでお願いします。



種別···AirPods



世代···第3世代



ケース···Lightning充電ケース付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり