『【OBLI】キャンバスファーバッグ(ブラック/SMALL)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 09分に出品され04月14日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャンバス×ファーの異素材が可愛いバッグ。

デイリー感のあるキャンバス地に、

愛らしいふわふわファーをドッキング。

ブラックはモノトーンで合わせやすく、

ころんとしたサイズ感の可愛いSサイズ。

※タグ付きです。



【サイズ】

幅(上)30cm、幅(下)22cm

高さ22cm

マチ18cm

持ち手35cm



【カラー】

ブラック×ホワイト



【素材】

綿100%





#obli

#トートバッグ

#ファーバッグ

#キャンバストートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オブリ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【OBLI】キャンバスファーバッグ(ブラック/SMALL)