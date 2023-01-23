『BTS ジョングク着用モデル Calvin Klein 黒 デニムジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 47分に出品され03月20日 14時 47分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Calvin Klein Jeans



オーバーサイズボクシーデニムジャケット



Mサイズ



肩幅···58cm

身幅···68cm

袖丈···62cm

着丈···57cm



ジョングク着用品の色違いのブラックとなります。2023年カルバンクラインの店舗で購入後1シーズンのみ着用し、使用感はあまり見られませんが、タグの端に僅かに赤の色移りがありますが着用していただく分には問題ありません。









【スタイリッシュなデザイン】

このCalvin Kleinのデニムジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ボタン留めのフロントとポケットが実用的で、カジュアルなスタイルに最適です。



【高品質な素材】

デニム素材を使用しており、耐久性が高く、長持ちします。日常使いに適したアイテムです。



【ユニークなディテール】

背面にはCalvin Kleinのロゴパッチが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



- ブランド: Calvin Klein

- 色: 黒

- 素材: デニム

- デザイン: ボタン留め・ポケット付き

- 特徴: 背面にロゴパッチあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カルバンクラインジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BTS

ジョングク着用モデル

Calvin

Klein

黒

デニムジャケット