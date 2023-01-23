『MacBook Pro 2016 13インチ スペースグレイ 動作確認済み【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 11時 08分に出品され03月28日 11時 08分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Pro 13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports



初期化後、MacOS Montereyインストール済みですので、すぐにご使用いただけます。

ディスプレイ、充電、キーボード、タッチパッド等、動作に問題はありません。

正面から見て右側の角に傷があります。2枚目の写真でご確認ください。

購入時の箱はありませんが、購入時に同梱されていたACアダプタとUSB-C充電ケーブルをお付けします。

ACアダプタと充電ケーブルについては使用感はございます。



2021年にバッテリーを新品に交換しており、まだまだご使用いただけます。



バッテリーの状態は91%です。

充放電回数は277回です。

※Apple公式ウェブサイトによると、MacBook Pro 13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Portsのバッテリーの充放電回数は1000回となっております。





プロセッサ：2.9GHzデュアルコアIntel Core i5（Turbo Boost使用時最大3.3GHz）、4MB共有L3キャッシュ

ストレージ：256GB

メモリ：8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ

グラフィクス：Intel Iris Graphics 550



充電と拡張性：

4つのThunderbolt 3（USB-C）ポートで以下に対応：

・充電

・DisplayPort

・Thunderbolt（最大40Gbps）

・USB 3.1 Gen 2（最大10Gbps）



キーボードとトラックパッド：

フルサイズバックライトキーボード：

・4つの矢印キーを含むJIS配列準拠キーボード（カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能）

・Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

・環境光センサー

・カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド（強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能）



その他、不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル