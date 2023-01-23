『マキタ 電動ヘッジトリマー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 14分に出品され03月25日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能電動ヘッジトリマー】

このマキタ製の電動ヘッジトリマーは、庭の手入れに最適です。軽量で扱いやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。



【人間工学に基づいたハンドル】

ハンドルは人間工学に基づいて設計されており、快適な握り心地を提供します。長時間の使用でも手が疲れにくいです。



【安全性と利便性】

オレンジ色の電源コードは視認性が高く、安全に作業できます。電動式なので、ガソリンやオイルの心配もありません。



- ブランド: マキタ

- タイプ: 電動ヘッジトリマー

- 電源コードの色: オレンジ

- ハンドルの色: 緑

- ハンドルのデザイン: 人間工学に基づいたデザイン

- 刃のデザイン: 直線刃



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>芝刈り機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし