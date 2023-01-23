『極美品 Viviennewestwoodプリズムオーブ チェーンショルダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 44分に出品され03月10日 18時 44分に終了予定です。即決価格は15,752円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎VivienneWestwood

ヴィヴィアンウエストウッド



ビッグオーブが豪華な

超人気完売品、

プリズムオーブショルダーバッグです。



高級感のあるスタッズ風デザインは

光を受けてキラリと輝きます。

ロックながらエレガントに目を惹く

一品です。



廃盤/正規品



△参考価格＝

99760-133240 yen



⚪︎サイズ

約 タテ16cm ヨコ28cm マチ10cm



⚪︎収納

内ポケット3(ジップ有1)

開閉マグネットスナップ



長財布収納可能



⚪︎持ち手

ショルダーベルト(4段階調整可能)

ショルダーチェーン(取り外し可能)



ハンドバッグ,ショルダーバッグ,クラッチバッグ

3wayでご愛用頂けます。



⚪︎カラー

ガンメタルブラック



⚪︎付属品:保存袋





スマートな見た目ながらマチがしっかりとあり

長財布/スマホ,小物ポーチetcと収納できる便利な

サイズ感になります





⚪︎状態:極美品

特に目立った傷や汚れなどございません。



自宅保管品であり傷や汚れなど見落としの

可能性もございます。お写真と説明文をご確認頂き

神経質な方のご購入はお控え下さい。





素材···レザー ナイロン メタル



種類···ハンドバッグ

特徴···2way 3way



クロコ パイソン スタッズ



カラー···グレー

カラー···ブラック



1018 16 940 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

Viviennewestwoodプリズムオーブ チェーンショルダー