『6新品未使用 NIKE上下セットアップ XLサイズ 黒 ブラック ナイキロゴボア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 20分に出品され03月28日 00時 20分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✔最近偽物がよく売られてますが当店が販売しているものは全て本物、正規品です！



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● NIKE ナイキ

● 上下セットアップ

● FN3105 FN3095

● 即購入OK

● 送料無料





◇ サイズ ◇



【パーカー】



サイズ Ｓ Ｍ Ｌ XL 2XL

着丈 66cm 66cm 67.5cm 67.5cm 70cm

肩幅 44.5cm 46cm 49cm 49.5cm 53cm

袖丈 62.5cm 62.5cm 64cm 64cm 64.5cm

身幅 53cm 55.5cm 58.5cm 62cm 67cm



【パンツ】



サイズ Ｓ Ｍ Ｌ XL 2XL

股上 30.5cm 31cm 31cm 31.5cm 33.5cm

股下 67.5cm 67.5cm 67.5cm 68cm 68cm

裾幅 11.5cm 12cm 13cm 13cm 13cm

ウエスト72cm 78cm 82cm 89cm 95cm



素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。







新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものなので神経質な方の購入はご遠慮下さい。





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#NIKE__上下セットアップ





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FN3105

FN3095 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 6新品未使用 NIKE上下セットアップ XLサイズ 黒 ブラック ナイキロゴボア