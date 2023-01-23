『ジミーチュウ サシャ S スタッズ トートバッグ ハンド グレージュゴールド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 16分に出品され04月02日 22時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジミーチュウ サシャ S スタッズ トートバッグ ハンドバッグ グレージュ

JIMMY CHOO ジミーチュウ

ハンドバッグ トートバッグ 鞄 かばん

スタッズ スター 星 サシャS



○状態

画像の通り多少の使用感はありますが、まだまだご使用いただけます。気持ちよくお使い頂くために、お手入れ、お直ししております。画像にてご確認ください。



○サイズ

縦20cm

横上部35cm

横下部23.5cm

マチ14cm

ハンドルトップまで39cm





○カラー

グレージュゴールド



○素材

レザー



○購入元

大手ブランド品取扱店



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジミーチュウ

サシャ

S

スタッズ

トートバッグ

ハンド グレージュゴールド