『【おしん。様専用】STONEISLAND ストーンアイランド ダウン サイズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 43分に出品され03月20日 16時 43分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 世界中で大人気のストーンアイランドのダウンジャケットです。



お色はグリーン、サイズはMサイズ。

平置き実寸ですが、着丈は約68cm、身幅約54cm、袖丈脇下より48cmです。

（素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください）



購入時期は覚えておりませんが、数回短時間着用し、白洋社でクリーニング後クローゼットで保管しておりました。



お色は８枚目の画像が1番近いかと思います。

ストーンの袖タグやボタン等は新品同様ですが、よく見ると右前身頃下にうっすら黒い点、ファスナー部上部と内タグに経年劣化による色褪せが見られましたので、それをご了承いただける方に。



QRコードで真贋は確認済みですので、すり替え防止のため返品はご容赦くださいませ。



他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。



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#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【おしん。様専用】STONEISLAND

ストーンアイランド ダウン サイズM