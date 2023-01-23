『バブアーファーライナーベストBARBOURスリムフィットSL用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 12分に出品され03月29日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バブアーファーライナーベスト

SIZE : 38

カラー : ブラック

2ワラント ベトナム製

肩幅 50cm

着丈 68cm



sl用ファーライナーです。

ビデイルやビューフォートとの組み合わせはもちろん、ライナー単体でも着用できます。

1シーズン着用のため、比較的綺麗です。



カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

季節感...冬, 秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ バブアーファーライナーベストBARBOURスリムフィットSL用