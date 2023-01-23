『1004【美品】Canon IXY90F ピンク 人気色 キヤノン コンデジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 20時 09分に出品され03月14日 20時 09分に終了予定です。即決価格は13,550円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大変貴重な美品のCANON IXY 90F ピンクの箱付きセットです。

Canon IXY90F ピンク 人気色 キヤノン

SDカードもついてますのですぐにご利用いただけます。





【付属品】

本体

純正バッテリー(外見に傷みあります)

充電器

ストラップ(使用感あります)

SDHCカード4GB

箱(傷みやヤケあります)

※説明書はありません。画像にあるものが全てとなります。







本体は正面に細いキズありますが、深くはないので目立たない程度かと思います。全体的には綺麗な美品かと思われす。美品ではありますがあくまでも中古品という事にご理解いただいた上でのご購入おねがいいたします。

液晶は細かいキズありますが、ヤケなく良い状態です。

ストラップ使用感とバッテリーに傷みあります。

レンズに点キズ見られますが、撮影データには影響ありません。

また、起動時にレンズカバーが開ききらない事が多いですが、撮影に影響はありません。





【動作】

シャッター切れて、ズーム機能、フラッシュ発光、

SDカードへの記録ができる事は確認済みです。

保存の際に時間がかかることがあります。



以上の理由からジャンク(現状品)として出品させて頂きますので、状態等につきましては画像にてご確認をお願いいたします。





大手リサイクルショップ購入品ですが、女性スタッフによって検品、除菌作業を行なっております。

付属品や状態につきましては画像が全てになりますので、画像にてご確認頂いて納得の上でご購入ください。

ジャンク品、すり替え防止の為、返品はできませんので、宜しくお願いいたします。

ゆうパケットプラスにて郵送させて頂きますので、宜しくお願いいたします。

送料込みの為、お値下げお控え頂けたらと思います。





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