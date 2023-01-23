『ポロラルフローレン Pコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 33分に出品され03月30日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレンのPコートです。



サイズ36S

日本のMサイズ相当と思います。

黒色です。



ハンガーは付属しません。



購入後数回しか来ていないので比較的良い状態です。

写真は光の関係で少し色が薄く見えますが色褪せはほとんどありません。



中古品になりますので写真で状態確認の上、ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。



即購入して頂ける場合は値下げも致しますのでお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン Pコート