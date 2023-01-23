『ヤーキ ショルダー トート バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 03分に出品され03月06日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤーキにて購入したものです。

とてもシンプルでグレージュ×ゴールド金具色合いがオシャレです。２回ほどの使用で状態はとてもきれいです。

状態の良いうちにお譲りさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヤーキ

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バッグ タグ ヤーキ ショルダー トート バッグ