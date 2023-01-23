『希少 セカオワ深瀬着用 JOYRICH サングラス コットンニットセーター 秋冬【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 09時 06分に出品され03月04日 09時 06分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

JOYRICHはユニークで遊び心のあるデザインが特徴のブランドです。このセーターは、サングラスをかけた猿の顔が印象的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【デザインの魅力】

アイボリーの色合いとニット素材が、温かみを感じさせます。サングラスをかけた猿のデザインは、個性的でありながらも、シンプルなコーディネートに合わせやすいです。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いや友人との集まりに最適です。リラックスした雰囲気を演出しつつ、ファッションセンスをアピールできます。



※オーバーサイズなので、女性の方でも着用可能です。



- ブランド: JOYRIC

- デザイン: サングラスをかけた猿の顔

- 色: アイボリー

- 素材: ニット



実寸サイズ

肩幅 70

身幅 64

着丈 60

袖丈58



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョイリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少 セカオワ深瀬着用 JOYRICH

サングラス コットンニットセーター 秋冬