『REGAL レザー バッグ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 14分に出品され03月28日 07時 14分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このバッグは高品質のレザーで作られており、耐久性があり、長持ちします。洗練された黒色は、どんなスタイルにもマッチします。



【機能的なデザイン】

ハンドルと取り外し可能なストラップが付いており、持ち運びが便利です。収納スペースも広く、日常使いや旅行に最適です。



【ブランドの信頼性】

REGALは信頼性のあるブランドであり、品質に対する高い評価があります。このバッグは、スタイルと機能性を兼ね備えたアイテムです。



- ブランド: REGAL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ストラップ: 取り外し可能

- デザイン: ハンドル付き

- ロゴ: REGAL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ REGAL

レザー

バッグ

黒