『トプカピ ショルダー付き トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 13時 04分に出品され04月14日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご覧いただきありがとうございます★



昨年購入したお品です。2.3回しか使用しておらず美品です◎目立つ傷や汚れありませんが、中古品である事をご理解いただける方にお願い致します。



多少折りたたんで発送しますので、畳じわが付く可能性があります。



商品名:【WEB限定】【VERY 10月号掲載】【Breath TOPKAPI /ブレス トプカピ】【A4対応】【撥水】リプル 縦型 ショルダー付き トートバッグ

カテゴリ:バッグ>トートバッグ

素材:ポリ塩化ビニル アクリル 牛革

原産国:日本

カラー:ブラック

サイズ:FREE

定価20,900円



【シリーズ累計販売数10万個突破！】



Breath TOPKAPIの代名詞とも言える大人気シリーズ



【デザイン】

トレンドの縦長シルエットに、メンズライクな太めのショルダーを付けたハンサムなトート。

ラフすぎず上品な印象に着地させるのは、RIPPLEならではのスマートな素材感と、

ワンポイントに効かせたメタルのクリスプのアクセント。

落ち着いたカラー展開、サイズ感でコーディネートに取りやすく、

程よいアクセントになってくれるバッグ。



【容量】

A4の書類やタブレット端末などがストレスなく収まり、使い勝手のいいサイジングも魅力。



【機能性】

スナップで着脱可能なファスナーポーチ付きで、貴重品の持ち歩きも安心です。



【素材感】

傷や汚れが目立ちにくく軽量で、デイリーユースに最適。表面は水に強い素材の為、ビーチ、リゾート、トラベルシーンにもおすすめ。適度な厚みがあり自立するバッグ



内側ポケット：1

A4収納：〇

肩掛け：○

PC対応：16インチまで

口開けタイプ：スナップ

付属ポーチ：有



メルカリ便にて即日発送致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トプカピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トプカピ ショルダー付き

トートバッグ