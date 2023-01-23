『トプカピ ショルダー付き トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 13時 04分に出品され04月14日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|トプカピ
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落札価格7410円
998 入札履歴
終了
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