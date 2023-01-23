『ゆるキャン ヴァイスシュヴァルツ sec＋【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 02分に出品され03月04日 04時 02分に終了予定です。即決価格は34,755円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 開封後すぐにローダーに入れてから一度も出しておりません。

かなり美品だと思います！

このロードーに入れての出品になります。

プチプチや雨対策も致します。

いきなり出品を辞める可能性もあるのでご了承ください。



トラブルを避けるために返品対応などは致しません。

ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 新品、未使用