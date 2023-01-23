『廃盤 VANS VAULT OG AUTHENTIC L スエード素材【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 09分に出品され03月23日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|バンズボルト
Marithe + Francois Girbaud TESTO 42 ブーツ
¥ 15180
⭐️極美品⭐️ Eytys HALO スエードスニーカー 厚底スニーカー 白
¥ 14608
Nike Air Max Tailwind 4 y2k テック ギア
¥ 15000
Dr. Martens 黒 ローファー 厚底 1461 Quad
¥ 8579
WILDFRÄULEIN Cordvan Zipup Boots サンプル 42
¥ 16900
Supreme × Nike SB Dunk High Rammellzee
¥ 11900
kenford ローファー ターコイズブルー 28
¥ 10920
LOUIS VUITTON / LV×YK オアシスライン サンダル ブルー
¥ 45849
Nike Air Max 黒/黄 スニーカー
¥ 10296
VERDY Nike SB Dunk Low Pro QS Visty 26.5
¥ 26325
専用です。
¥ 11850
PARABOOT HOMME REIMS （ランス）/ NOIR
¥ 15840
Readymade Timberland 靴
¥ 19800
Nike AirJordan1 Retro OG Midnight Navy
¥ 11000
BILLY’S別注 adidas MKII IG8256 ネイビー 28.5㎝
¥ 9186
wheelrobe ウィールローブ 15073w
¥ 13500
Air Jordan 1 High OG Rebellionaire
¥ 13400
23ss visvim FBT LHAMO-FOLK LT us11 Gray
¥ 30820
落札価格8970円
626 入札履歴
終了
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