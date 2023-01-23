『廃盤 VANS VAULT OG AUTHENTIC L スエード素材【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 09分に出品され03月23日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年アウトレットにて購入し、短時間を3回程度着用しました。



素材もスエードで高級感もあり、オレンジのテープがアクセントとなります。



ソールに多少汚れ、スレありますが、状態は良いと思います。



もう入手困難なボルトをこの機会にいかがでしょうか？



画像の物がすべてとなります。



メインカラー...ブラック



メインカラー...ブラック, オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: バンズボルト

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 廃盤

VANS

VAULT



OG

AUTHENTIC

L

スエード素材