『古着【ラルフローレン】MA-1 リバーシブル コットン 綿 Sサイズ ワッペン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 18分に出品され04月18日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着の黒猫









古着屋さんで購入した、ポロバイラルフローレンのリバーシブルMA-1になります。



MA-1ですがナイロン素材ではなく、コットン(綿)生地になります。



リバーシブルでオレンジ側もカーキ側も各々良い感じで着用できます。ワッペンも良い感じてす。



全体的に使用感がありますが、まだまだ着用していただけると思います。



この機会に是非^_^

よろしくお願いします。











【ブランド】

Polo by Ralph Lauren

ポロバイラルフローレン















【商品名】

MA-1 MA1 エムエイワン

フライトジャケット

リバーシブル

コットン 綿













【カラー】

カーキ

オレンジ













【サイズ】

サイズ表記 S

着丈 約60

肩幅 約47

身幅 約52

袖丈 約63

素人採寸になりますので、若干の誤差はご了承ください。













【状態】

※全体的に使用感ありです。近くで見ると細かい汚れや擦れ、キズなどある中古の商品になります。

※赤い三角のワッペンにほつれがあります。

※その他のワッペンにも擦れや毛玉などあります。

※ジッパーの塗装に擦れがあります。

(写真より確認をお願いします)



USED品であることをご理解のうえ、購入をお願いします。











※発送は小さく折りたたんで送る予定です。厚みによっては圧縮袋で圧縮する場合もあります。タタミジワなどできる場合があります。ご了承下さいm(__)m



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即購入OKです。



よろしくお願いしますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着【ラルフローレン】MA-1

リバーシブル

コットン

綿

Sサイズ

ワッペン