『jelado ジェラード スカジャン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 42分に出品され03月18日 18時 42分に終了予定です。即決価格は10,200円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジェラード 老舗スカジャンメーカー

ドクロスカジャン

サイズ 2 (Mくらいと思います)

着心地もめっちゃいいと思います。

ドクロ側の方も腕の生地は白ではなくシャンパンっぽい色もかっこいいです。

ある程度のお値下げも検討いたします。

是非よろしくお願いします。



着丈59 肩43 身幅49 袖(脇下から)56(素人採寸)



古着のため刺繍のほつれなど少しあります

神経質な方はご遠慮お願いします。

ご理解できる方よろしくお願いします。



#JELADO #スカジャン #東洋 #東洋スカジャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ジェラード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ jelado

ジェラード スカジャン