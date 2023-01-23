『【ダウン50%】【L】NICOLE CLUB FOR MEN ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 17分に出品され03月03日 23時 17分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋まねきネコ

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❣️ブランド❣️

ニコルクラブフォーメン



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❣️サイズ詳細❣️



サイズ 48



寸法

身丈【 74㌢ 】

身幅【 56㌢ 】

肩幅【 43㌢ 】

袖丈【 62㌢ 】



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❣️ グレー

写真でご確認ください♡



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❣️商品説明❣️

完売品♡ダウン50%

フード取り外し可能

大人かっこいい

♡着心地楽々♡

色合い・デザイン素敵です(((o(*゜▽゜*)o))

丁寧に梱包します♡

状態は写真でご確認ください！

早い者勝ちです！



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❣️取引時の注意点❣️

古着にご理解のある方のみ購入の程

宜しくお願い致します。

梱包は丁寧にさせて、頂きます♡

⭐️水や刺激に強い、専用袋に入れて梱包・発送します⭐️



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商品番号 T 5255 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニコルクラブフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ダウン50%】【L】NICOLE

CLUB

FOR

MEN

ダウンジャケット