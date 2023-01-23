『Patagonia ブラック イスマスパーカー Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 00時 25分に出品され04月04日 00時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア イスマスパーカーです

フードは取外し可能

外ポケット4つ、内ポケット1つ



使用感はあります

ご了承いただける方、よろしくお願いします



肩幅···50cm

身幅···65cm

袖丈···71cm

着丈···69cm

素人採寸です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ブラック

イスマスパーカー Lサイズ