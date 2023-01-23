『green label relaxing カバーオール XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 10時 09分に出品され03月21日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SENTDALE WOOL カバーオール XLです。

昨年購入後4〜5回着用しました。

グレーとグリーンの中間のような色合いです。



XL：着丈74.5 肩幅53.5 身幅65.5 そで丈62



【デザイン】

このカバーオールは、シンプルでありながら洗練されたオリーブ色のデザインが特徴です。フロントには大きなポケットがあり、実用性とスタイルを兼ね備えています。



【素材】

ウールを65%使用しており、保温性に優れています。また、ナイロンとポリエステルの混合により、耐久性も確保されています。軽やかで着心地の良い仕上がりです。



【サイズとフィット感】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感が特徴です。カジュアルなスタイルにぴったりで、様々なシーンで活躍します。



- 色: オリーブ

- ブランド: UNITED ARROWS GREEN LABEL RELAXING

- 素材: ウール65%、ナイロン30%、ポリエステル5%

- サイズ: XL

- 価格: 27,500円（税込）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ green

label

relaxing

カバーオール

XL