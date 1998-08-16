『H&M toga archives コラボ スウェット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 16分に出品され04月12日 23時 16分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー



肩幅···56cm

身幅···56cm

袖丈···54cm

着丈···68cm



タグ付き新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トーガアーカイブスエイチアンドエム

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コラボ スウェット