『美品 エメラルダス STOIST STREAM TUNE 83M-SMT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 05分に出品され04月16日 11時 05分に終了予定です。即決価格は23,980円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ダイワ エメラルダス ストイスト ストリームチューン 83M-SMT

Daiwa EMERALDAS STOIST STREAM TUNE 83M-SMT



【状態】

美品です

新品購入後、数回使用した程度です

釣行後には毎度真水で洗っていました

目立った傷や汚れはありませんが気になる方は購入をお控えください

保証書はありますが、保証期限は切れています



【付属品】

ロッドケース



SMTが荷重感度を増幅してくれるので

デイのエギングはもちろん、ナイトにてこれまでとれなかった微妙な変化を感じることができるのではないかと思います

晩秋のナイトエギングにピッタリです 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>フィッシング>>>ロッド 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイワ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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