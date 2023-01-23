『アニエス・ベー レザー2wayバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 14時 27分に出品され04月18日 14時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニエス・ベー2wayレザーバッグです。

アニエス得意の落ち着いた、でも華やかなブルーにホワイトのトリミングがポイントのオシャレなバッグです。

ストラップが2本付いています。

ショルダーでもバンドバッグとしても使えます。



寸法 本体縦 約20cm

横 約24cm

横マチ幅 約10cm

ストラップ長さ 約91cmと金具

もう1本ストラップ長さ 約24cmと金具

1度も使用せずクローゼットに置いていましたので神経質な方はご遠慮ください。

とても綺麗なお品に付きお値引きは致しておりませんのでこのお値段でご検討，お買い上げ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アニエス・ベー レザー2wayバッグ