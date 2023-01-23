『kenford ローファー ターコイズブルー 28【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 55分に出品され05月02日 04時 55分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オンラインにて購入しました。

サイズが合わないため出品いたします。

即完だったと思われます。



ティファニーブルーでとても可愛いです。

3、4枚目にある甲の部分にすこし汚れのような傷があります。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: ケンフォードファインシューズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ kenford

ローファー ターコイズブルー 28