『アリスアンドザパイレーツ ブラック ワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 55分に出品され04月17日 09時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ledy pearl ribbon

ブラック



二回着用しました。

クリーニング済みです。

手元が少しほつれています。



その他、目立った傷や汚れは見当たりませんが、見落としている場合もありますので完璧美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。







♡即購入可

♡お取置き不可

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♡圧縮しての発送となるので、圧縮跡などがついてしまう可能性が高いです。気になる方はご注意ください。





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カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ アリスアンドザパイレーツ

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