『イヴサンローラン ショルダーバッグ ★YSLロゴ ゴールド金具 レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 25分に出品され03月14日 13時 25分に終了予定です。即決価格は10,546円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yves Saint Laurent イヴサンローラン ヴィンテージ、ショルダーバッグ です。

★かぶせの部分に、YSLロゴの型押しと、ゴールド金具が上品で、おしゃれなショルダーです。

内中に、ロゴ刻印金具がございます。

内中はYSLロゴの総柄です。



・カラー ベージュの混ざったオフホワイト

・素材 レザー 本革 シボ革

★サイズ

たて 約17cm

横幅 約25cm

マチ 約5cm

素人採寸でごさいますので、多少の誤差お許しくださいませ。



ヴィンテージで、レザー表面にシワ、金具にスレキズ、ショルダーベルトにシワ汚れがございます。

内中は、YSLロゴのプリントの生地になり、目立つキズ汚れなく、おしゃれです。

ややキズ汚れありで出品させていただきます。ヴィンテージご理解の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。



★匿名らくらくメルカリ便で、発送させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イヴサンローラン ショルダーバッグ ★YSLロゴ ゴールド金具 レザー