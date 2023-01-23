『コーデュラ ジャーナルスタンダード ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 04時 40分に出品され04月18日 04時 40分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度の着用のため、美品です。



肩幅 44

着丈 24

袖丈 60

身幅 44



ウエスト 78

股上 24

股下 64 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コーデュラ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コーデュラ ジャーナルスタンダード ジャケット