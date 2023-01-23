『Cloud Shelter X系列 NAS 4ベイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 06時 16分に出品され04月19日 06時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
レグザ タイムシフトマシン対応録画用SSD AVSSD-RS1 IO DATA
¥ 10919
Seagate HDD 4TB 3.5インチ ( 正常 )
¥ 8190
TOSHIBA Canvio Basics 4TB 外付けHDD
¥ 7792
新品未開封品 外付けハードディスク 2TB HD-LE2U3-BB
¥ 7020
Western Digital WD Red 2TB HDD 2台セット
¥ 10920
I-O DATA Soundgenic HDL-RA2HF 2TB
¥ 12500
BUFFALO LS220DN0402B LinkStation
¥ 15000
MD05ACA800 Toshiba 8TB HDD
¥ 8564
未開封 Apple USB SuperDrive MD564ZM/A
¥ 7488
WesternDigital 3TB HDD WD30EURX WD AV-GP
¥ 7800
新品未開封 Samsung (サムスン) 870 EVO 1TB
¥ 7722
QNAP TS-228A
¥ 7410
【新品未使用未開封】BUFFALO BRXL-PT6U3-BKD Blu-ray
¥ 7799
SanDisk SSD 外付け 1TB SDSSDE30-1T00-GH25
¥ 10140
sandisk 外付けssd 2TB パンダ
¥ 11000
★美品★外付けポータブルSSD SSD-PG2.0U3-BC 2TB★保障残有★
¥ 10660
SanDisk Extreme Portable SSD 2TB
¥ 10250
SanDisk サンディスク SDSSDE30-1T00-J26 1TB 新品
¥ 8969
落札価格11500円
61 入札履歴
終了
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