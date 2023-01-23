『Cloud Shelter X系列 NAS 4ベイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 06時 16分に出品され04月19日 06時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い拡張性】

4つのドライブベイを搭載しており、ストレージの拡張が容易です。データのバックアップや共有に最適です。



【多様な接続オプション】

USB 3.0およびUSB 2.0ポートを備えており、さまざまなデバイスとの接続が可能です。高速データ転送が実現します。



【冷却機能】

内蔵の冷却ファンにより、長時間の使用でも安定した動作が保証されます。



- ブランド: Cloud Shelter

- モデル: X系列

- ドライブベイ数: 4

- 接続ポート: USB 3.0, USB 2.0

- 電源コネクタ: AC電源

- 冷却ファン: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし