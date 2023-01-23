『【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ 二つ折り財布 黒 バーバリー 225【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 33分に出品され04月11日 12時 33分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグつき。

値下げ不可



BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジ

の二つ折り財布。



価格27,500円



【商品説明】

全面にブラックレーベルクレストブリッジロゴをプリントした2つ折りウォレット。



【カラー】

ブラック



【サイズ】

縦9 横11.4 マチ2cm





※新品ですが自宅保管のため

神経質な方はお控え下さい。







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2M

カラー...ブラック

素材...本革

革素材...牛革

付属品...箱3.6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ 二つ折り財布 黒 バーバリー 225