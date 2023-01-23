『極美品 グッチ トートバッグ デニム 肩がけ ロゴプレート ブラック 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 03時 54分に出品され04月06日 03時 54分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐︎送料無料、匿名配送⭐︎

ペット、喫煙なし



こちらからその他のブランド商品が見れます↓

#ベアＵのブランドコーナー



⭐︎ブランド名

GUCCI

グッチ



⭐︎アイテム

トートバッグ ハンドバッグ バッグ カバン 鞄 バック デニム

ゴールド金具 通勤 ロゴ

手提げ 肩掛け 肩がけ 本革 皮

メンズ レディース ユニセックス

ヴィンテージ ビンテージ



⭐︎カラー

ブラック 黒



⭐︎素材

キャンバス

レザー





⭐︎サイズ

縦幅 約17cm

横幅 約41cm

マチ 約6cm

ハンドル高さ約21cm

平置き実寸

着画はお断りします。



⭐︎目立った傷や汚れなどない美品ですので、まだまだ末長くご愛用いただけます。

ただし、USED品となりますのでご了承の上購入をお願いします。



※カード、箱、袋は撮影用の為付属しません。



※詳細は画像にてご確認ください。

状態はあくまでも主観になります、完全な状態をお求めの方は購入をお控えください。



⭐︎購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋、古着市場、ストア商品

鑑定済商品



⭐︎配送

簡易包装にて即日〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

AB12722 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 グッチ トートバッグ デニム 肩がけ ロゴプレート ブラック 黒