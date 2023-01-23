『Nハリウッド ブルゾン ジャケット サイズ38【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 08時 17分に出品され04月25日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nハリウッドのブルゾンです。



サイズ38



平置きで、

着丈 61cm

肩幅 43cm

身幅 49cm

袖丈 64cm

素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思いますがご了承ください。



中古品・自宅保管品ですので苦手な方は購入をお控えください。



★必ずプロフィールをご確認ください

★コメントなしの購入もオッケーです



何かご質問等ありましたらコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nハリウッド ブルゾン ジャケット サイズ38