『⭐︎ハミルトン lady Hamilton necklace/ゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 33分に出品され03月31日 07時 33分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11万円で購入。

新品未使用です。



以下公式HPより

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ウォッチとジュエリーがひとつになった「レディ ハミルトン ネックレス」は、1930年代のアールデコの美学を体現しています。

緻密な装飾が施されたイエローゴールドPVD加工のステンレススチール製ケースに、ブルーダイヤルを組み合わせたこのウォッチペンダントは、チェーンブレスレットを付けて腕時計として、あるいは長さの調節可能なチェーンとミッドナイトブルーのフリンジタッセルペンダントを付けてネックレスとして着用できます。

アールデコを象徴する幾何学パターンをイメージしてデザインされたスペシャルパッケージがついてきます。

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純正のケース、紙袋、写真に写っているカバーもお付けします。

全く使っていない未使用品です。



大切な人への贈り物にいかがでしょうか？



かなり金額を落としているので

値下げは難しいですが希望価格があれば仰ってください。



カラー···ゴールド



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#アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハミルトン

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ ⭐︎ハミルトン

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Hamilton

necklace/ゴールド