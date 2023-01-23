『Supreme Canvas Double Knee Painter Pant【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 48分に出品され04月28日 09時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



サイズ:S(30)



ウエスト:約39cm

股下:約67.5cm

全体:約96.5cm

裾幅:約22cm

⚠️平置き



こちらで購入しましたが、

購入後着用する機会がないため出品いたします。





新品・未使用品ですが、自宅保管ですので

ご理解のうえご購入よろしくお願いいたします。



※返品はご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Supreme

Canvas

Double

Knee

Painter

Pant