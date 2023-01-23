『ダンデライオン様専用 ダイニチ 加湿器 HD-LX1221【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 04時 45分に出品され03月06日 04時 45分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 3年前に購入し、その年の冬場だけ使用しました。

実質2ヶ月ほぼの使用です。

その後2年間は使っていません。



小傷はありますが、全体的にきれいだと思います。



3年前の製品ですが、フラッグシップモデルであり、加湿能力もとても高いです。



別売りの交換用抗菌アタッチメントと掃除不要のためのトレイ3枚入りをつけさせていただきます。

なので新品同様で使用できるかと思います。

加湿フィルターはまだまだ使用可能です。



箱や説明書はありません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイニチ