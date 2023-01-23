『LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ロックミー デー ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 23時 28分に出品され03月15日 23時 28分に終了予定です。即決価格は113,400円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして誠にありがとうございます♪

即購入、大歓迎です✨ フォロー割も頑張らせて頂きます❗️



【デザインと機能性】

高級感あふれどんなスタイルにもマッチします。ショルダーストラップ付きで、2WAYで使用可能。収納力も抜群です。



コンディション

【外側】

・全体的に目立ったキズ、汚れ、破れ等なく大変キレイな状態✨

・四つ角、金具キレイで、チャック開閉もスムーズ！

・ハンドル、ショルダーストラップもキレイ！



【内側】

・目立ったキズ、ほつれ、ベタつき、剥がれなどなく大変キレイな状態✨



【付属品】 本品 クロシェット ショルダーストラップ



【ブランド】LOUIS VUITTON （ルイヴィトン）

【商品名】ロックミー デー ハンドバッグ 2way

【サイズ】（約）横：33cm 縦：23cm マチ：16cm ハンドル：33cm ショルダーストラップ

【カラー】ブラック

【品番】M53730

【仕様】開閉式：マグネット式

内側： ボタンスナップポケット x 1、ファスナーポケット x 1、オープンポケット x 2

【素材】グレインカーフレザー

【シリアル】RFID反応あり

【購入元】日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です



ご不明な点など何でもコメントお待ちしております✨



⭐️安心品質⭐️

①神奈川県公安委員会 第451360023531号【古物商許可証】を取得しております。

②出品しているブランド品は全て【正規品】です。

③ブランド品の購入先は【真贋鑑定の買取】を行うストアや【古物市場】等からなので安心です。

④偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。



⭐️商品の保管に関して⭐️

：専用のケースに保管しております

：タバコは吸っておりません

：ペットは飼っておりません





⭐️返品、返金保証⭐️

：万が一正規品ではない、明らかに説明分や画像と異なっているなど、こちらの不備があった場合は返品、返金に対応させていただきますのでご安心ください





⭐️発送に関して⭐️

：全国送料無料

：原則としてご入金から1-2日以内に発送させていただきます！

：諸事情により遅れる際は事前にご連絡いたします！



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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