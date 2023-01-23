『断捨離！POLENE Beri ポレーヌ バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 01時 35分に出品され04月28日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用ます、即購入可です。



POLENE Beri ポレーヌ テクスチャード ブラック



軽やかさと柔らかさ、そして女性らしさを併せ持った Béri 。 四枚の革のパーツを合わせ折りこみ、ハンドル部分まで繋げ仕上げることで、強く洗練されたスタイルを生み出しました。 フルグレインカーフレザーによるしなやかさが、バッグ下部の絶妙なプリーツのデザインと美しい曲線を描きます。



ハンドル中央部の便利なメタルバックによるスムーズな開け閉め。 バッグの内側には、開口部を閉じるマグネットとレザーのポケットが付いています。



サイズ

幅: 23.0cm／高さ: 21.0cm／マチ: 10.0cm

色 : ブラック



並行輸入品 保存袋付き タグ付き。

自宅保管をしていましたので神経質な方はご遠慮ください。

箱はありません。ブランドの保存袋に入れてしっかり梱包してお送りします。



ご覧いただきありがとうございます^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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