『【美品】PORTER X-GIRL 草間彌生トリプルコラボ ドットボストンバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 16分に出品され03月31日 05時 16分に終了予定です。即決価格は10,490円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★アイテム

【希少品・美品】

PORTER X-girl YAYOI KUSAMA

ポーター エックスガール 草間彌生

トリプルネーム コラボ



TANKER タンカー

DUFFLE BAG ダッフルバッグ



ミニ ボストンバッグ ハンドバッグ

トートバッグ MADE IN JAPAN



★カラー：ブラック ✕ ピンク ドット柄



ご覧頂きありがとうございます♪



◇即購入大歓迎・無言購入OK

◇1点限定の早い物勝ち！



★発送について

・基本当日「24時間」以内の迅速な対応を心がけております。

※仕事の都合等で遅れる際は必ずご連絡させて頂き、遅くても2日以内に発送致します。



・コンパクトに少し畳んでの発送になります。



★商品状態について

◎全体的に特筆したダメージや大きな汚れは無く、綺麗な状態です♪



◎その他、詳しい商品状態につきましてはお写真をご確認ください。



※小さいですが、ドット部分に2ヶ所程黒い汚れがございます（お写真13枚目参照）

あくまで中古品扱い、個人保管になりますので、神経質な方は購入をお控えください。



★サイズ（約）

タ テ：約22㎝

ヨ コ：約30㎝

マ チ：約10㎝

持ち手：約47㎝



★商品仕様

本体開閉ファスナー



★ポケット

・外側

⇒正面オープンミニポケット3個

⇒左右にマジックテープ＆スナップミニポケット1個ずつ



・内側

正面奥

⇒オープン1個

⇒マジックテープ＆スナップボタン1個

正面側

⇒マジックテープ1個



★商品説明

・アーティスト草間彌生さんの代表的モチーフ「ドット」柄を全面にあしらった限定バッグ♪



・ドキュメンタリー映画≒（ニアイコール)シリーズ第5弾「≒草間 彌生～わたし大好き」のDVD発売記念の稀少なトリプルネームの商品です。



その他気になる点ありましたらお気軽に

コメントくださいませ☆



よろしくお願いします(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】PORTER

X-GIRL

草間彌生トリプルコラボ

ドットボストンバック