『★Nobby ヘアドライヤー★【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 39分に出品され03月12日 09時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一年程使用しましたが、修理に出してから

使用してないので新古品状態です(^^)

付属品は全て新品です♪

修理証明も一緒にお送り致します。

傷等あります。記載写真にて必ずご確認して下さい。



【高性能ドライヤー】

Nobbyのヘアドライヤーは、速乾性に優れた設計で

忙しい朝にも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒色のボディは、どんなインテリアにもマッチします。



【便利な付属品】

ノズルが2個付属しており、スタイリングの幅が広がります。



- ブランド: Nobby

- 製品タイプ: ヘアドライヤー

- 付属品: ノズル2個

- デザイン: 黒色のボディ

- ファンメッシュ: ストライプデザイン



#Nobby

#ヘアドライヤー

#美容院

#理容室 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 傷や汚れあり