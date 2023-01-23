『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポーチ マルチカラー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 12時 10分に出品され03月12日 12時 10分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■状態



中古美品



外に持ち出すことなく、自宅にて数回使用。ここ数年はクローゼットにて保管しておりましたので、特に気になるダメージはございません。



モノグラムプリントもハゲがなく綺麗に残っております。

内側は未使用品のように汚れもなく綺麗です。



正規店にて購入されたいただきものになります。

付属品はございません。





すり替え等のトラブル防止のため、返品・返金は致しません。



発送は簡易包装になりますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン ポーチ マルチカラー