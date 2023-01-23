『m250＊絞り 金糸刺繍 縫い一つ紋 手縫い仕立て“茶目っ気たっぷりの華”訪問着【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 49分に出品され03月21日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブラックに映える！茶目っ気たっぷりな表情で花開く技ありの華...。



じんわ～り滲む色づきに精巧な刺繍で生み出した個性あふれる草花、可愛いつくしもにょきっと顔を出し、遠くからは無地に見える所にも実は、唐草菊が忍ぶ、絞り“金糸刺繍”縫い一つ紋 つくし 手縫い仕立て訪問着です(ω)ノ



生地の一部を糸でくくる、縫い締める、板で挟むなどしてから染め、色の滲み具合や立体的で独特の風合いを生む“絞り”は、見る角度や袖を通す貴女の体の曲線よって様々に表情を変えます。他の技法では味わえないその奥深さは、圧倒的な迫力が感じられます。



背には縫い一つ紋が構える一枚は、衿幅首元薄しみ、左後見頃裾・裏地薄汚れがありますが、それらを霞ませる“茶目っ気たっぷりな個性”がお洒落心を擽ることでしょう♪



ミシン製とは一味違う“手縫仕立て”ならではの馴染みの良さ、肌当たりのやわらかい“正絹”素材の心地よい抱擁も高ポイント。



“茶目っ気たっぷりに花開く技ありの華”、これからいろんな場所で披露しましょう(*^▽^*)







採寸表

身丈 ： 158cm（肩から）

裄 ： 64.5cm

肩巾 ： 31.5cm

袖巾 ： 33㎝

袖丈 ： 49.5cm

前巾 ： 25cm

後巾 ： 30.5cm

素材 ： 正絹(袷)

折代 ： 身丈(内揚げ 前-cm・後-cm) 裄(身頃側：1cm・袖側：1.5cm) 袖丈(2.5cm)







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身丈(肩山から)...155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ m250＊絞り

金糸刺繍

縫い一つ紋

手縫い仕立て“茶目っ気たっぷりの華”訪問着