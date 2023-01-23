『m250＊絞り 金糸刺繍 縫い一つ紋 手縫い仕立て“茶目っ気たっぷりの華”訪問着【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 49分に出品され03月21日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
☆nepia様専用☆ハイカロリイオトメ リバーシブル半幅帯 蛍狩
¥ 13695
夏用 麻 手描きローケツ 悠遠 斜め抽象模様 袋帯 着物 012w
¥ 16614
⑨③山下織物 古錦礼讃 七宝柄 宝尽くし 黒地 正絹 六通袋帯
¥ 10075
きれい色の【艶コーデ】帯 有名呉服店【健勝苑】ガード加工済 エレガントな袋帯です
¥ 12220
着物49 撫松庵 変わり縞 黒・紫グレー セオアルファ新品 身丈１６６裄６８．５
¥ 16100
✨未着用品✨ 単衣 夏物 絹芭蕉 証紙有り
¥ 22044
和装バッグ 利休バック 金襴織物 18
¥ 9204
留め袖リメイク ワンピース ドレスミニバッグ 結婚式
¥ 14000
渋めの金 豪華な文様付けが素敵な正絹黒留袖 160cm l198
¥ 10075
紬 本場大島紬 花唐草 ヨコソ 裄65.5 身丈153 袖45
¥ 9750
［1184］袋帯 筑前博多織 福光織物 しょうはく 正絹 六通 着物 黒地
¥ 13000
リバーシブル半幅帯
¥ 7020
美品 モダン 桜模様 手描き 金彩 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 53196
❮まお様専用❯ 振袖 花柄 振袖フルセット、成人式、アッシュエル、小物全て含む
¥ 19307
黒 胡蝶蘭 訪問着 正絹
¥ 12500
訪問着4点フルセット507D入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 10950
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 黒 218
¥ 16830
越後小千谷 おぢや紬 高政織物 全通 染帯 九寸名古屋帯 未使用品 銀彩 正絹
¥ 19360
落札価格8580円
851 入札履歴
終了
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