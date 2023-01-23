『Umbro ナイロンジャケット トラックパンツ セットアップ 黒 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 04時 45分に出品され03月06日 04時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態、ほぼ使用感なくきれいです。

アンブロでもビンテージ、90sでここまで状態いいものなかなかないのでぜひ。

しかも上下セットです。絞りや裾ジップでいろいろ着回しできます。



ジャケット

サイズUSA M 身幅59着丈72脇からの袖丈60程度。



パンツ

サイズUSA M ウエスト62（ゴム）股上30股下79裾幅23総丈106程度。



トラブル防止のため状態気にされる方、匂い気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Umbro

ナイロンジャケット

トラックパンツ

セットアップ

黒

ブラック