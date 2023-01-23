『ASSOV アッソブ メッセンジャーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 07時 45分に出品され03月22日 07時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブラウン





使用しなくなったため、出品いたしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アッソブ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ASSOV

アッソブ

メッセンジャーバッグ