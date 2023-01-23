『moussy REMAKE WIDE STRAIGHT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 48分に出品され04月05日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MOUSSY



REMAKE WIDE STRAIGHT

¥15,950

0サイズ（Sサイズ相当）



購入しましたが使用しないので出品します。

試着したくらいで状態はいいと思います!





らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便で

発送予定です☺︎



#moussy #マウジー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マウジー

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ moussy

REMAKE

WIDE

STRAIGHT