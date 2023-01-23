『Tomomi.i様★LAGUNAMOON LADYチュールドッキングコンビネゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 18時 56分に出品され05月01日 18時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして有難うございます(*^^*)



こちら、LAGUNAMOON LADYチュールドッキングコンビネゾン



BLACK Mサイズ

●新品未使用 タグ付き

折りシワはあります。





結婚式や二次会等のパーティーにも(^^)



#卒業式 #入学式





少しお値引きさせていただける物もございますので、気になる商品がございましたらお声かけ下さい(*^^*)

ご理解いただきました上ご購入のほど宜しくお願い致します！



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ラグナムーン

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ Tomomi.i様★LAGUNAMOON

LADYチュールドッキングコンビネゾン